Путін точно не здоровий: що буде, коли помре диктатор

Зникнення диктатора спричинить конфлікти між різними кланами олігархів

Війна в Україні для російського диктатора Володимира Путіна є наслідком параноїдальної ідеї-фікс про "відродження Російської імперії". Навіть якщо він здоровий фізично, хоча в мережі часто з’являються чутки про його хвороби, то психологічно вже давно немає.

Про це "Телеграфу" сказав соціолог Ігор Ейдман у матеріалі "Путін помер"? Чи закінчиться війна після смерті кремлівського диктатора. За його словами, після смерті Путіна будь-який новий керівник припинить цю "авантюру".

"Зараз у Росії проходять кадрові перестановки в еліті. І на думку соціолога, зникнення "хрещеного батька" вочевидь спричинить конфлікти між різними кланами олігархів — Ротенбергів, Ковальчуків, Патрушевих та інших мафіозних сімей", — каже Ейдман.

Він наголосив, що всі вони готові перегризти один одному горлянки. Після смерті Путіна розпочнеться міжмафіозна війна у стилі Чикаго 1930-х.

Соціолог також додав, що російським олігархам необхідно вільно їздити світом, користуватися своїми активами на Заході, відпочивати та лікуватися за кордоном. А війна, яку розв’язав диктатор, лише заважає всім цим планам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 травня до мережі потрапив запис за участю російського "лідера", на якому він буквально ледве пересувається. Проте вже невдовзі її видалили.