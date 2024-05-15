Российские хакеры "воюют" с телефонами украинских бойцов: четыре совета, как защититься
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Хакеры РФ активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.
Об этом сообщает Госспецсвязь. В сообщении отмечается, что во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения.
Как это происходило
В частности, во время атак российские хакеры делают следующее:
- используют легитимные продукты в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Кропива";
- распространяют вредоносное ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;
- быстро реагируют и адаптируются: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;
- проводят таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;
- используют файлы-приманки: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.
Как защититься в случае атаки
- не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;
- не открывайте ссылку в подозрительных сообщениях;
- обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;
- используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для различных аккаунтов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что служба безопасности Украины раскрыла подробности задержания агентурно-боевой группы российского Главного разведывательного управления (ГРУ), планировавшей серию терактов в Киеве до 9 мая. Как следствие, контрразведке СБУ удалось предотвратить четыре теракта в столице.