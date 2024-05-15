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Российские хакеры "воюют" с телефонами украинских бойцов: четыре совета, как защититься

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Хакеры РФ Новость обновлена 15 мая 2024, 11:28
Хакеры РФ. Фото Коллаж "Телеграф"

Используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для различных аккаунтов

Хакеры РФ активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Об этом сообщает Госспецсвязь. В сообщении отмечается, что во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения.

Как это происходило

В частности, во время атак российские хакеры делают следующее:

  • используют легитимные продукты в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Кропива";
  • распространяют вредоносное ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;
  • быстро реагируют и адаптируются: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;
  • проводят таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;
  • используют файлы-приманки: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

Как защититься в случае атаки

  • не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;
  • не открывайте ссылку в подозрительных сообщениях;
  • обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;
  • используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для различных аккаунтов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что служба безопасности Украины раскрыла подробности задержания агентурно-боевой группы российского Главного разведывательного управления (ГРУ), планировавшей серию терактов в Киеве до 9 мая. Как следствие, контрразведке СБУ удалось предотвратить четыре теракта в столице.

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#Хакеры #РФ #Госспецсвязь