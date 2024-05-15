Российские хакеры "воюют" с телефонами украинских бойцов: четыре совета, как защититься

Используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для различных аккаунтов

Хакеры РФ активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Об этом сообщает Госспецсвязь. В сообщении отмечается, что во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения.

Как это происходило

В частности, во время атак российские хакеры делают следующее:

используют легитимные продукты в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Кропива";

распространяют вредоносное ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;

быстро реагируют и адаптируются: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;

проводят таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;

используют файлы-приманки: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

Как защититься в случае атаки

не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;

не открывайте ссылку в подозрительных сообщениях;

обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;

используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для различных аккаунтов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что служба безопасности Украины раскрыла подробности задержания агентурно-боевой группы российского Главного разведывательного управления (ГРУ), планировавшей серию терактов в Киеве до 9 мая. Как следствие, контрразведке СБУ удалось предотвратить четыре теракта в столице.