Російські хакери "воюють" з телефонами українських бійців: чотири поради, як захиститись

Використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів

Хакери РФ активізували атаки на мобільні телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Про це повідомляє Держспецзв'язок. У повідомленні зазначається, що у другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.

Як це відбувалось

Зокрема, під час атак російські хакери роблять наступне:

використовують легітимні продукти як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";

поширюють шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;

швидко реагують та адаптуються: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;

проводять таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;

використовують файли-приманки: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Як захиститись в разі атаки

не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;

не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;

оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;

використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що служба безпеки Україна розкрила подробиці затримання агентурно-бойової групи російського Головного розвідувального управління (ГРУ), яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. Як наслідок, контррозвідці СБУ вдалось запобігти чотирьом терактам у столиці.