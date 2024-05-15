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Російські хакери "воюють" з телефонами українських бійців: чотири поради, як захиститись

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Хакери РФ Новина оновлена 15 травня 2024, 11:28
Хакери РФ. Фото Колаж "Телеграф"

Використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів

Хакери РФ активізували атаки на мобільні телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Про це повідомляє Держспецзв'язок. У повідомленні зазначається, що у другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення.

Як це відбувалось

Зокрема, під час атак російські хакери роблять наступне:

  • використовують легітимні продукти як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";
  • поширюють шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;
  • швидко реагують та адаптуються: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;
  • проводять таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;
  • використовують файли-приманки: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Як захиститись в разі атаки

  • не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;
  • не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;
  • оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;
  • використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що служба безпеки Україна розкрила подробиці затримання агентурно-бойової групи російського Головного розвідувального управління (ГРУ), яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. Як наслідок, контррозвідці СБУ вдалось запобігти чотирьом терактам у столиці.

Теги:
#Хакери #РФ #Держспецзв'язку