СБУ затримала агентів Росії, що готували теракти у гіпермаркетах Києва: у яких саме (фото)

Їм загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки Україна розкрила подробиці затримання агентурно-бойової групи російського Головного розвідувального управління (ГРУ), яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. Як наслідок, контррозвідці СБУ вдалось запобігти чотирьом терактам у столиці.

Про це інформує пресслужба СБУ. Зазначається, що цілями злочинців стали будівельні гіпермаркети відомої мережі, ймовірно, йдеться про "Leroy Merlin", та одне з кафе Києва.

Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

Російські спецслужби розраховували, що вибухівка здетонує у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Ба більше, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів, адже тоді пожежу не вдалося б швидко ліквідувати.

Ще один теракт планувався біля популярного київського кафе. Агенти РФ хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

Метою терактів була не тільки дестабілізація ситуації в Україні, адже росіяни також хотіли надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу "руського міра".

"Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано — їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь РФ. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб", — заявив голова СБУ Василь Малюк.

За даними контррозвідки Служби безпеки, що куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154. Підозрюваний віддавав вказівки особисто завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області. Зауважимо, що можна дійти висновку, що йдеться про гіпермаркети мережі "Leroy Merlin", адже це єдина компанія, яка спеціалізується на продажі будівельних матеріалів та продовжує діяльність після повномасштабного вторгнення і в Україні, і в Росії. Цих гіпермаркетів у Києві всього три.

Мапа з гіпермаркетами

"СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури. Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам", — додається у повідомленні.

Зазначається, що зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту, яких затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України:

⁠⁠ст. 111 (державна зрада);

⁠ст. 113 (диверсія);

⁠⁠ст. 258 (терористичний акт).

Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ викрила мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство Президента України Володимира Зеленського. Крім того, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, голову ГУР Кирила Буданова та інших чиновників. Було затримано двох полковників УДВ.