СБУ задержала агентов России, готовивших теракты в гипермаркетах Киева: в каких именно (фото)

Им грозит пожизненное лишение свободы

Служба безопасности Украина раскрыла подробности задержания агентурно-боевой группы российского Главного разведывательного управления (ГРУ), планировавшей серию терактов в Киеве до 9 мая. Как следствие, контрразведке СБУ удалось предотвратить четыре теракта в столице.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что целями преступников стали строительные гипермаркеты известной сети, вероятно, речь идет о "Leroy Merlin" и одном из кафе Киева.

Самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластической взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна повлечь за собой масштабные пожары.

Российские спецслужбы рассчитывали, что взрывчатка сдетонирует в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Более того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов, ведь тогда пожар не удалось бы быстро ликвидировать.

Еще один теракт планировался у популярного киевского кафе. Агенты РФ хотели заложить взрывные устройства в припаркованный рядом автомобиль.

Целью терактов была не только дестабилизация ситуации в Украине, ведь россияне также хотели послать сигнал в символический для них день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, ожидающего прихода "русского мира".

"Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован – их ждет заслуженное наказание. Как и всякого, кто пытается работать в пользу РФ. Символично, что даты, которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб", — заявил глава СБУ Василий Малюк.

По данным контрразведки Службы безопасности, куратором терактов РФ был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, проходящий службу в воинской части №92154. Подозреваемый отдавал указания лично завербованным агентам и даже записал видео-инструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой сети в Московской области. Заметим, что можно сделать вывод, что речь идет о гипермаркетах сети "Leroy Merlin", ведь это единственная компания, которая специализируется на продаже строительных материалов и продолжает деятельность после полномасштабного вторжения и в Украине, и в России. Этих гипермаркетов в Киеве всего три.

Карта с гипермаркетами

"СБУ долгое время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры. В частности, Юрий Сизов отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что сейчас Служба безопасности установила всю цепочку этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, доставлявших взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта, задержанных с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении в соответствии с совершенными ими преступлениями, в частности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠⁠ст. 111 (государственная измена);

⁠ст. 113 (диверсия);

⁠⁠ст. 258 (террористический акт).

Им грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ РФ, готовивших убийство Президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Были задержаны два полковника УДО.