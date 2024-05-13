Затяжная война с Украиной или подготовка к конфликту с НАТО? На что указывают последние кадровые перестановки в России

Эксперты обратили внимание на несколько моментов

В воскресенье, 12 мая, российский диктатор Владимир Путин инициировал кадровые перестановки на высоком уровне, предложив на должность министра обороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу, и замену некоторых других руководителей. Такие решения Кремля могут свидетельствовать о готовящемся затяжной войне в Украине.

Есть вероятность, что Москва также готовится к предстоящей конфронтации с НАТО. К такому выводу пришли специалисты Института исследования войны (ISW).

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

Путин сменил министра обороны, потому что готовится к затяжной войне

Андрей Белоусов, новый глава Министерства обороны РФ, имеет опыт работы в Министерстве экономического развития и торговли, где он был министром и замминистра. Долгое время он являлся помощником президента (с 2013 по 2020 гг.), а до назначения на должность главы оборонного ведомства был первым заместителем главы правительства.

Белоусов в последние годы занимался управлением отечественными инновационными проектами в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Эксперты ISW считают, что этот опыт полезен в должности министра обороны, потому что сейчас ведомство находится в затруднительном положении.

"Белоусов имеет крепкую репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что у него положительные отношения с Путиным", ― говорится в отчете ISW.

Отметим, что пока Путин только "предложил" сменить Шойгу на Белоусова. Но его "предложения" по сути являются приказом, который будет исполнен в ближайшее время.

После выборов сохраняется обычная политика Путина

Российский диктатор продолжает политику тихого вытеснения высокопоставленных чиновников. Он мог бы уволить Сергея Шойгу, но перевел его на другую должность.

Экс-министр обороны будет занимать должность секретаря Совбеза РФ. Шойгу заменит Николая Патрушева. Последнему пообещали другую должность, но пока неизвестно какую именно.

Эксперты ISW отмечают, что для Путина традиционно назначать провалившихся генералов на периферийные должности. Это позволит им в будущем вернуться в службу.

Кадровые перестановки также указывают, что Путин сохраняет основной состав лояльных силовиков. Он не готов включать туда новых людей.

Напомним, новости о предстоящих кадровых перестановках в России появились вечером 12 мая. Путин хочет сменить не только военное руководство, но и некоторых руководителей министерств. Обсуждения намечены на 13-14 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что думают украинцы об увольнении Шойгу и назначении Белоусова на должность министра обороны. Некоторые лидеры общественного мнения также считают, что это кадровое решение указывает на подготовку к затяжной войне в Украине.