Затяжна війна з Україною чи підготовка до конфлікту з НАТО? На що вказують останні кадрові перестановки в Росії

Експерти звернули увагу на кілька моментів

У неділю, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін ініціював кадрові перестановки на високому рівні, запропонувавши на посаду міністра оборони Андрія Бєлоусова замість Сергія Шойгу, та заміну деяких інших керівників. Такі рішення Кремля можуть свідчити про підготовку до затяжної війни в Україні.

Є ймовірність, що Москва також готується до майбутньої конфронтації з НАТО. До такого висновку прийшли експерти Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін змінив міністра оборони, бо готується до затяжної війни

Андрій Бєлоусов, новий голова Міністерства оборони РФ, має досвід роботи у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, де він був міністром та заступником міністра. Довгий час він був помічником президента (з 2013 по 2020 рр.), а до призначення на посаду голови оборонного відомства був першим заступником голови уряду.

Бєлоусов в останні роки займався управлінням вітчизняними інноваційними проєктами у галузі оборонно-промислового комплексу (ОПК). Експерти ISW вважають, що цей досвід є корисним на посаді міністра оборони, бо наразі відомство перебуває в скрутному становищі.

"Бєлоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним", ― йдеться у звіті ISW.

Зазначимо, що поки Путін лише "запропонував" змінити Шойгу на Бєлоусова. Але його "пропозиції" по суті є наказом, який буде виконаний найближчим часом.

Після виборів зберігається звичайна політика Путіна

Російський диктатор продовжує політику тихого витіснення високопоставлених чиновників. Він міг би звільнити Сергія Шойгу, але натомість перевів його на іншу посаду.

Ексміністр оборони буде займати посаду секретаря Ради безпеки РФ. Шойгу замінить Миколу Патрушева. Останньому пообіцяли іншу посаду, але поки невідомо яку саме.

Експерти ISW зазначають, що для Путіна є традиційним призначати генералів, які провалились, на периферійні посади. Це дозволить їм у майбутньому повернутись до служби.

Кадрові перестановки також вказують на те, що Путін зберігає основний склад лояльних силовиків. Він не готовий включати туди нових людей.

Нагадаємо, новини про майбутні кадрові перестановки у Росії з’явились увечері 12 травня. Путін хоче змінити не лише військове керівництво, а й деяких керівників міністерств. Обговорення заплановані на 13-14 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що думають українці стосовно звільнення Шойгу та призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони. Деякі з лідерів громадської думки також вважають, що це кадрове рішення вказує на підготовку до затяжної війни в Україні.