Демобилизации до конца войны не будет, но ротация в ВСУ вполне возможна и должна проводиться ― нардеп Федиенко

Правку изъяли из-за требования высшего военного руководства

До конца войны в Украине демобилизации не будет, потому что Рада убрала эту правку в новом законе о мобилизации из-за решения Кабинета министров. Однако ротация военных возможна и должна производиться, человеческие ресурсы это позволяют.

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служит 1,2 миллиона военнослужащих, из них 300 тысяч находятся на фронте. То есть для ротации есть ресурс, о чем "Телеграфу" рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко в интервью под названием "Кого принудительно доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая".

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"Украинская армия насчитывает 1,2 миллиона военнослужащих. Воюют, из тех же цифр, которые я читал публично, примерно 300 тысяч. Условно говоря, у нас даже есть ресурсы для проведения ротаций боевых подразделений, которые непосредственно находятся на линии столкновения — на тыловые части", — сказал нардеп.

Демобилизация к концу войны невозможна. Такое решение приняло высшее военное руководство. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в письме премьеру объяснил, почему следует исключить правку о демобилизации. Кабмин принял соответствующее решение и направил его комитету, окончательно оно было принято после обсуждений со всеми политическими силами и представителями военных подразделений.

"На изъятии этой нормы непосредственно настаивало военное руководство через решение Кабинета Министров. То есть письмо от Сырского на премьер-министра. Есть решение правительства, которое было направлено в комитет. Далее были проведены соответствующие совещания, где были заслушаны представители сухопутных подразделений, представители всех разведок, и так далее. После этих консультаций было принято решение", — сказал Федиенко.

Нардеп считает, что поправка о демобилизации не имела шанса на существование в новом законе. Военное руководство должно планировать действия минимум на один или два года. Однако пока нет ясного понимания горизонта завершения войны.

"Не было. То есть военное руководство убедило нас в этой истории. Если бы мы понимали горизонт завершения войны — это одна история. В ГУР озвучивают, что прекращение активной фазы войны возможно где-то в середине 2025 года. А почему не в 2026 или в 2030 году? Потому что этого никто не знает. А военное руководство должно планировать на минимум год-два. Для этого требуются силы и средства. Силы — это люди, средства — это военная техническая помощь или производящая ОПК", — ответил Федиенко на вопрос, имела ли шансы на существование в законе правка о демобилизации.

Военные устали, но не все хотят демобилизоваться. Пока нет понимания, кто придет на фронт вместо них. Однако точно все хотят больше отдыхать и проводить время с семьями.

"Я довольно часто бываю на фронте. Да, солдаты устали, им тяжело. Это надо говорить прямо и откровенно. Но не скажу, что все хотят демобилизоваться. Кто-то, конечно, хочет приехать к родным, к детям. Но большая часть не понимает, как они могут демобилизоваться и уйти с линии боевого столкновения", — сказал нардеп.

Ротация возможна и ее нужно проводить, уверен Федиенко. В запасе есть 200 тысяч военнослужащих, и их можно заменить теми, кто сейчас воюет на линии столкновения.

"Поэтому я говорю, в первую очередь о ротации, которую нужно сделать. И да, по моему мнению, ротация возможна. В запасе есть минимум 200 тысяч, которых можно заменить на тех, кто находится непосредственно на линии столкновения. При этом должны учить военных и постепенно обновлять подразделения. Но, как сказал Сырский — поймем это тогда, когда это заработает", — сказал Сырский.

Как ранее писал "Телеграф", в середине марта началась ротация военных. Несмотря на сложную ситуацию на фронте, некоторым бригадам, давно воюющим на линии столкновения, дали отдых.