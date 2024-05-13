Демобілізації до кінця війни не буде, але ротація у ЗСУ цілком можлива і повинна проводитись ― нардеп Федієнко

Правку вилучили через наполягання вищого військового керівництва

До кінця війни в України демобілізації не буде, бо Рада прибрала правку у новому законі про мобілізацію через рішення Кабінету міністрів. Проте ротація військових можлива і повинна проводитись, людські ресурси це дозволяють.

У лавах Збройних сил України (ЗСУ) служить 1,2 мільйона військовослужбовців, з них 300 тисяч перебувають на фронті. Тобто, для ротації є ресурс, про що "Телеграфу" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю під назвою "Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня".

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"Українська армія налічує 1,2 мільйона військовослужбовців. Воюють, з тих самих цифр, які я читав публічно, приблизно 300 тисяч. Умовно кажучи, ми навіть маємо ресурси для проведення ротацій бойових підрозділів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення — на тилові частини", — сказав нардеп.

Демобілізація до кінця війни неможлива. Таке рішення прийняло вище військове керівництво. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у листі до прем’єра пояснив, чому варто виключити правку про демобілізацію. Кабмін прийняв відповідне рішення і направив його комітету, і остаточно воно було прийнято після обговорень з усіма політичними силами та представниками військових підрозділів.

"На вилучення цієї норми безпосередньо наполягало військове керівництво через рішення Кабінету Міністрів. Тобто є лист від Сирського на прем'єр-міністра. Є рішення уряду, яке було направлено до комітету. Далі були проведені відповідні наради, де були заслухані представники сухопутних підрозділів, представники всіх розвідок, і так далі. Після цих консультацій було прийнято рішення", — сказав Федієнко.

Нардеп вважає, що правка про демобілізацію не мала шансу на існування у новому законі. Військове керівництво повинно планувати дії мінімум на один чи два роки. Проте наразі немає чіткого розуміння горизонту завершення війни.

"Не мала. Тобто військове керівництво переконало нас в цій історії. Якби ми розуміли горизонт завершення війни — це одна історія. В ГУР озвучують, що припинення активної фази війни можливе десь у середині 2025 року. А чому не 2026-го чи 2030 року? Тому що цього ніхто не знає. А військове керівництво повинно планувати на мінімум рік-два. Для цього потрібні сили та засоби. Сили — це люди, засоби — це військова технічна допомога або те, що виробляє ОПК", — відповів Федієнко на питання, чи мала шанси на існування в законі правка про демобілізацію.

Військові втомились, але не всі хочуть демобілізуватись. Наразі немає розуміння, хто прийде на фронт замість них. Проте точно всі хочуть більше відпочивати та проводити час з родинами.

"Я досить часто буваю на фронті. Так, солдати втомились, їм важко. Це треба казати прямо і відверто. Але не скажу, що всі хочуть демобілізуватися. Хтось, звісно, хоче приїхати до рідних, до дітей. Але більша частина не розуміє, як вони можуть демобілізуватися й піти з лінії бойового зіткнення", — сказав нардеп.

Ротація можлива і її треба проводити, впевнений Федієнко. У запасі є 200 тисяч військовослужбовців, і їх можна замінити на тих, хто зараз воює на лінії зіткнення.

"Тому я кажу, в першу чергу про ротацію, яку треба зробити. І так, на мою думку, ротація можлива. В запасі є мінімум 200 тисяч, яких можна замінити на тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення. При цьому, маємо вчити військових і поступово оновлювати підрозділи. Але, як сказав пан Сирський — зрозуміємо це тоді, коли це запрацює", — сказав Сирський.

Як раніше писав "Телеграф", у середині березня розпочалась ротація військових. Попри складну ситуацію на фронті, деяким бригадам, які давно на лінії бойових дій, дали відпочинок.