РФ бросила силы из Калининграда в Украину, но…: министр обороны Литвы о российских угрозах

Кроме России угрозу для стран Балтии представляет и Беларусь

Литва внимательно следит за ситуацией в Калининградской области, имеющей для РФ стратегическое значение. Об этом во время мероприятия "Приоритеты саммита НАТО 2024 года в Вашингтоне" в американском аналитическом центре Atlantic Council заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает "Телеграф".

"Если сейчас посмотреть на Калининград, то там еще меньше [военных] возможностей, чем было до войны, потому что их отправили в Украину. Но в то же время мы знаем, что эти силы и возможности могут быть усилены очень быстро", — сказал он.

Отметим, в ноябре 2023 года британская разведка сообщала, что Россия переместила стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину из-за значительных потерь.

Лауринас Кащюнас напомнил, что в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу представил реформу российской армии, в частности, находящегося рядом со странами Балтии Западного военного округа. Реформа включает трансформацию войск РФ от бригад до уровня дивизий:

"Если взять их возможности (укрепить силы — Ред.) на уровне личного состава, они могут сделать это очень быстро. Их военная промышленность, возможно, технологически не очень совершенна, но может предоставить оборудование для создания такой новой архитектуры. Как авторитарная страна, они способны сделать это очень быстро".

Поэтому, подчеркнул министр, Литва должна адаптироваться к таким условиям. "Лучшая адаптация — это, конечно, архитектура защиты и сдерживания". В частности, заполнение "пробелов" в количестве средств ПВО и другого вооружения.

Еще один важный фактор, за которым следят литовцы — Беларусь.

"Мы не видим Беларусь независимым государством. Она уже интегрирована во все сферы России, особенно в военную", — отметил министр обороны. Но вспомнил свой разговор с одним из украинских чиновников (или как он сказал "ключевой фигурой") о событиях 2014 года, когда существовала угроза нападения РФ на Украину через территорию РБ.

"Были идеи, что Россия может использовать Беларусь после Майдана для нападения. Он (упомянутый украинский чиновник — Ред.) подошел к Лукашенко и сказал: "Президент, можете ли вы дать мне гарантию, что Россия не будет использовать вашу территорию?" Он официально сказал: "Да, конечно, мы независимое государство". Вечером, после нескольких бокалов, он задал тот же вопрос. И он сказал ему: "Я сообщу за 48 часов, если они пойдут". Это было в 2014 году… Поэтому мы не видим их независимое государство. И это тоже немаловажный фактор".

Одну из гибридных угроз Вильнюс уже пережил — речь идет о наплыве мигрантов с белорусской территории.

"Сценарии могут быть разными. Мы должны быть к этому готовы", — подчеркнул Кащюнас.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в военную доктрину Беларуси были внесены изменения, позволяющие отправлять военный контингент для помощи союзникам в случае вооруженного конфликта.