РФ кинула сили з Калінінграда до України, але…: міністр оборони Литви про російські загрози

Окрім Росії, загрозу для країн Балтії становить і Білорусь

Литва уважно стежить за ситуацією у Калінінградській області, яка має для РФ стратегічне значення. Про це під час заходу "Пріоритети саміту НАТО 2024 року у Вашингтоні" в американському аналітичному центрі Atlantic Council заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Телеграф".

"Якщо зараз подивитися на Калінінград, то там ще менше [військових] можливостей, ніж було до війни, тому що їх відправили до України. Але водночас ми знаємо, що ці сили й можливості можуть бути посилені дуже швидко", — сказав він.

Зазначимо, в листопаді 2023 року британська розвідка повідомляла, що Росія перемістила стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну через значні втрати.

Лаурінас Кащюнас нагадав, що наприкінці 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу представив реформу російської армії, зокрема, Західного військового округу, що знаходиться поруч із країнами Балтії. Реформа включає трансформацію військ РФ від бригад до рівня дивізій:

"Якщо взяти їхні можливості (зміцнити сили. – Ред.) на рівні особового складу, вони можуть зробити це дуже швидко. Їхня військова промисловість, можливо, не дуже технологічно досконала, але спроможна надати обладнання для створення такої нової архітектури. Як авторитарна країна, вони здатні зробити це дуже швидко".

Тому, наголосив міністр, Литва має адаптуватися до таких умов. "Найкраща адаптація — це, звичайно, архітектура захисту та стримування". Зокрема, заповнення "пробілів" у кількості засобів ППО та іншого озброєння.

Ще один важливий фактор, за яким пильнують литовці — Білорусь.

"Ми не бачимо Білорусь незалежною державою. Вона вже інтегрована у всі сфери Росії, особливо у військову", — зазначив міністр оборони. Та пригадав свою розмову з з одним з українських високопосадовців (або як він сказав "ключовою фігурою") про події 2014 року, коли існувала загроза нападу РФ на Україну через територію РБ.

"Були ідеї, що Росія може використати Білорусь після Майдану для нападу. Він (згаданий український посадовець. – Ред.) підійшов до Лукашенка і сказав: "Президенте, чи можете ви дати мені гарантію, що Росія не використовуватиме вашу територію?" Він офіційно сказав: "Так, звичайно, ми незалежна держава". Ввечері, після кількох келихів, він поставив те саме запитання. І він сказав йому: "Я повідомлю за 48 годин, якщо вони підуть". Це було 2014 року… Тому ми не бачимо їх незалежною державою. І це теж важливий фактор".

Одну з гібридних загроз Вільнюс уже пережив — мова про наплив мігрантів з білоруської території.

"Сценарії можуть бути різними. Ми повинні бути до цього готові", — наголосив Кащюнас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у військову доктрину Білорусі були внесені зміни, які дозволяють відправляти військовий контингент для допомоги союзникам у разі збройного конфлікту.