"Получили сводку с фронта": Зеленский сообщил о заседании Ставки и назвал 3 главных темы

Военные рассказали, на каких участках фронта активизировались россияне

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главное темой обсуждений стала защита позиций ВСУ и украинских городов от атак россиян.

Подробностями глава государства поделился в своем Telegram-канале. Зеленский заслушал сводку с фронта от военных и обсудил дальнейшие действия Сил обороны.

Президент Украины отметил, что основным вопросом Ставки была защита нашей страны. Премьер-министр Денис Шмыгаль подробно доложил о прикрытии "жизненно необходимых для страны объектов".

"Не только энергетических, но и социальных, безопасных, транспортных, обеспечения связи и т.д. По всем отраслям и всем доступным нам средствам: инженерным, ПВО и РЭБ. Дал соответствующие поручения и определил сроки реализации", — сказал Владимир Зеленский.

Также военные доложили о том, что сейчас происходит на фронте и на каких направлениях россияне атакую активнее всего. Вместе с командованием Сил обороны Украины глава государства обсудил действия ВСУ и возможные маневры врага. Вдобавок обсудили обеспечение войска всем необходимым.

Третьей темой, которую обсудили на заседании Ставки, стали контракты с украинскими производителями.

"Продолжаем усиливать своих производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы производить вооружение в Украине за иностранные средства. Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие ракеты Украина получит от США для систем ПВО. Украинские военные смогли модернизовать западные боеприпасы и адаптировали их под украинские пусковые системы.