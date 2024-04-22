Зеленский рассказал, как мир заставит Россию закончить войну: в Кремле уже ответили

Глава государства напомнил, что подобный подход уже срабатывал

Во время саммита по возможному формату завершения российского вторжения в Украину, который должен пройти в июне в Швейцарии, может быть наработан документ с главными положениями о завершении войны. Этот документ в конечном итоге планируют представить России и найти способы заставить ее их принять.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с популярным французским журналистом и Youtube-блогером Хьюго Траверсом (HugoDécrypte). По его словам, такой формат уже работал во время запуска зернового коридора.

Глава государства объяснил, что Москва не будет приглашена на этот саммит, поскольку в Украине не хотят, чтобы единственная работающая дипломатическая инициатива была уничтожена россиянами.

По его словам, Россия сделает все возможное, чтобы убить все предложенные справедливые инициативы и в качестве примера привел Нормандский и Минский форматы, которые из-за Кремля попросту перестали работать.

Он отметил, что на саммит в Швейцарии приедут представители более 80 стран и по итогу выйдут на соглашение с по меньшей мере с тремя пунктами, с которыми все согласны.

"Если все договорятся между собой, что это справедливо, то мы найдем формат, как сделать так, чтобы на это пошла Россия", — сказал Зеленский.

Президент выразил ожидание, что на встрече будут сильные страны, которые смогут "додавить политически" Москву, как это было во время зерновой сделки, когда для снятия блокады Черноморских портов понадобилось лишь посредничество Турции и ООН. Здесь же если сотня стран договорится между собой, то можно будет всем миром давить на Россию.

Стоит отметить, что на эти слова уже отреагировали в Кремле. Так спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что тот "констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса", но отметил, что "это не мирная инициатива". При этом там традиционно обвинили Украину в том, что та якобы не хочет идти на мирные переговоры.

Как сообщалось ранее, саммит по украинской формуле мира должен состояться в Швейцарии 16-17 июня 2024 года. На него будут приглашены лидеры 80-100 стран, подавляющее большинство из которых являются представителями Глобального Юга.

Россию на этот саммит не приглашали, но там заявили, что все равно туда не поехали бы.