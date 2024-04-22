Зеленський розповів, як світ змусить Росію закінчити війну: у Кремлі вже відповіли

Глава держави нагадав, що такий підхід вже спрацьовував

Під час саміту за можливим форматом завершення російського вторгнення в Україну, який має відбутися у червні у Швейцарії, можуть напрацювати документ з головними положеннями про завершення війни. Цей документ зрештою планують представити Росії та знайти способи змусити її прийняти.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у розмові з популярним французьким журналістом та Youtube-блогером Х’юго Траверсом (HugoDécrypte). За його словами, такий формат уже працював під час запуску зернового коридору.

Глава держави пояснив, що Москва не буде запрошена на цей саміт, оскільки в Україні не хочуть, щоб єдину дієву дипломатичну ініціативу було знищено росіянами.

За його словами, Росія зробить усе можливе, щоб убити всі запропоновані справедливі ініціативи і як приклад навів Нормандський і Мінський формати, які через Кремль просто перестали працювати.

Він зазначив, що на саміт у Швейцарії приїдуть представники понад 80 країн і за підсумком вийдуть на угоду щонайменше з трьома пунктами, з якими всі згодні.

"Якщо всі домовляться між собою, що це справедливо, ми знайдемо формат, як зробити так, щоб на це пішла Росія", — сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що на зустрічі будуть сильні країни, які зможуть "дотиснути політично" Москву, як це було під час зернової угоди, коли для зняття блокади Чорноморських портів знадобилося лише посередництво Туреччини та ООН. Тут якщо сотня країн домовиться між собою, то можна буде всім світом тиснути на Росію.

Варто зазначити, що на ці слова вже відреагували у Кремлі. Так речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що той "констатував факт готовності Росії до мирного розв'язання українського питання", але зазначив, що "це не мирна ініціатива". При цьому там традиційно звинуватили Україну в тому, що нібито не хоче йти на мирні переговори.

Як повідомлялося раніше, саміт за українською формулою світу має відбутися у Швейцарії 16-17 червня 2024 року. На нього буде запрошено лідерів 80-100 країн, переважна більшість з яких є представниками Глобального Півдня.

Росію на цей саміт не запрошували, але там заявили, що все одно туди не поїхали б.