"Это то, что спасает раненых": благотворители собирают на гемостатики для военных и просят присоединиться неравнодушных

Есть препараты, без которых не обходится ни одна аптечка

Критическое кровотечение из-за ранения, потеря крови из-за несвоевременной медицинской помощи — одни из основных причин смерти военных на фронте. Благотворительный фонд Buongiorno.UA объявил о сборе на гемостатики – препараты, останавливающие кровотечение.

Благотворители просят приобщиться всех неравнодушных, ведь речь идет о спасении жизней украинских воинов. Сумма сбора — 100 тыс. грн.

"Кровоостанавливающее — это то, что спасает наших раненых, и без качественных гемостатиков не может быть собрана ни одна тактическая аптечка, ни один медицинский рюкзак боевого медика; без них не выезжает ни один эвак. Мы просим вас помочь собрать 100 тысяч грн на закупку гемостатических средств Celox", – пишут волонтеры.

После того как соберут необходимую сумму и закупят гемостатические средства, волонтеры сформируют партию аптечек для пехотинцев. Отмечают, что в каждой из них будет качественный турникет, окклюзионные наклейки и все необходимое, чтобы спасти себе жизнь в случае ранения.

Присоединиться к сбору просто, достаточно кликнуть на ссылку и пополнить специальную банку от Monobank. Также можно перечислить средства на карточку ПриватБанк : 5169 3600 1731 4851

Есть возможность забросить свои пару гривен и на PayPal : [email protected]