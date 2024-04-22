"Це те, що рятує поранених": благодійники збирають на гемостатики для військових та просять долучитися небайдужих

Є препарати, без яких не обходиться жодна аптечка

Критична кровотеча через поранення, втрата крові через несвоєчасну медичну допомогу — одні з основних причин смерті військових на фронті. Благодійний фонд Buongiorno.UA оголосив про збір на гемостатики — препарати, що зупиняють кровотечу.

Благодійники просять долучитися всіх небайдужих, адже мова йде про порятунок життів українських воїнів. Сума збору — 100 тис. грн.

"Кровозупинне — це те, що рятує наших поранених, і без якісних гемостатиків не може бути зібрана жодна тактична аптечка, жоден медичний наплічник бойового медика; без них не виїжджає жоден евак. Ми просимо вас допомогти зібрати 100 тисяч грн на закупку гемостатичних засобів Celox", — пишуть волонтери.

Після того, як зберуть необхідну суму та закуплять гемостатичні засоби, волонтери сформують партію аптечок для піхотинців. Зазначають, що в кожній з них буде якісний турнікет, оклюзійні наліпки та все необхідне для того, аби врятувати собі життя у випадку поранення.

Долучитися до збору дуже просто, достатньо натиснути на покликання та поповнити спеціальну банку від Monobank. Також можна перерахувати кошти на картку ПриватБанк: 5169 3600 1731 4851

Є можливість закинути свої пару гривень і на PayPal: [email protected]