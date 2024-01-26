В Литві збирають на "набори свободи" для українських військових: що в них входить

Литва — країна, що послідовно та безупинно надає Україні допомогу з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. І через майже два роки після нього допомога не припиняється. Зокрема, в Литві з 24 січня по 24 лютого проходить акція "Radarom!", в рамках якої збирають грощі на допомогу українським захисникам.

"Кажуть, що продовження фільмів є слабшими, але акції на підтримку України не стають слабшими. "RADAROM! 2024" буде потрійною перемогою — ми забезпечимо важливе обладнання для фронту, підтримаємо литовських виробників і покажемо, що литовський народ все ще готовий підтримувати наших братів і сестер в Україні", — каже засновник інтернет-телебачення "Laisvės TV" Андрюс Тапінас.

В рамках акції збирають гроші, що підуть на купівлю "комплектів безпечного солдата", в кожен з яких входить монокуляр нічного бачення, лазерний приціл та індивідуальний засіб захисту від безпілотників, вироблені литовськими компаніями Brolis Semiconductors та NT Service. Такі комплекти також називають "наборами свободи", і кожен з них коштує 7 500 євро (близько 300 тисяч гривень).

Кампанія триватиме чотири тижні і завершиться спеціальною трансляцією на телебаченні, радіо та порталі LRT 24 лютого. Увечері на телеканалі LRT відбудеться фінальний благодійний концерт.

Минулого року кампанія "Radarom!" зібрала понад 14 мільйонів євро, на які було придбано 17 радарів, — на три більше, ніж планувалося, 4 швидкісні автомобілі для мобільних радарів, тренінги для користувачів радарів в Україні, а на решту коштів було придбано 69 протидронних комплексів та аксесуарів до них для захисників, які використовують радари в Україні.