В Литве собирают на "наборы свободы" для украинских военных: что в них входит

Литва — страна, последовательно и непрерывно оказывающая Украине помощь с самого начала полномасштабного вторжения России. И спустя почти два года после него помощь не прекращается. В частности, в Литве с 24 января по 24 февраля проходит акция "Radarom!", в рамках которой собирают деньги в помощь украинским защитникам.

"Говорят, что продолжение фильмов слабее, но акции в поддержку Украины не становятся слабее. "RADAROM! 2024" будет тройной победой — мы обеспечим важное оборудование для фронта, поддержим литовских производителей и покажем, что литовский народ все еще готов поддерживать наших братьев и сестер в Украине", — говорит основатель интернет-телевидения "Laisvės TV" Андрюс Тапинас.

В рамках акции собирают деньги, которые пойдут на покупку "комплектов безопасного солдата", в каждый из которых входит монокуляр ночного видения, лазерный прицел и индивидуальное средство защиты от беспилотников, произведенные литовскими компаниями Brolis Semiconductors и NT Service. Такие комплекты также называют "наборами свободы", и каждый из них стоит 7500 евро (около 300 тысяч гривен).

Кампания продлится четыре недели и завершится специальной трансляцией на телевидении, радио и портале LRT 24 февраля. Вечером на телеканале LRT пройдет финальный благотворительный концерт.

В прошлом году кампания "Radarom!" собрала более 14 миллионов евро, на которые было приобретено 17 радаров, — на три больше, чем планировалось, 4 скоростных автомобиля для мобильных радаров, тренинги для пользователей радаров в Украине, а на остальные средства было приобретено 69 противодронных комплексов и аксессуаров к ним для защитников, использующие радары в Украине.