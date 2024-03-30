Почти всю Украину охватила воздушная тревога: какие есть угрозы

Украинцев призывают во время опасности находиться в безопасных местах

Около 11:20 в субботу, 30 марта, на значительной части Украины была объявлена воздушная тревога. Существвовала угроза применения россиянами баллистического вооружения. Вскоре воздушную тревогу по областям начали отменять.

"Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения!", — предупредили в Воздушных силах Украины. Опасность существовала по всей Украине, в том числе в Киеве, кроме западных областей.

По состоянию на 11:50 угроза атаки с воздуха сохраняется для восточных областей, Кировоградщины, Днепропетровщины, Запорожья, Николаевщины и Херсонщины.

Баллистическое вооружение отличается тем, что большую часть полета эта ракета совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. По своим тактико-техническим данным баллистическая ракета, которая выпускается из оперативно-тактического комплекса, занимает промежуточное место между тактическими и стратегическими ракетами.

"Почти все баллистические ракеты являются очень сложной целью для перехвата средствами противовоздушной обороны. Независимо от того, старая это ракета или новая. Она сама по себе сложна для перехвата", — пояснил военный эксперт Александр Коваленко.

Как сообщал "Телеграф", 25 марта, российские террористы обстреляли баллистическими ракетами Киев, запустив их из Крыма. Через несколько секунд после объявления тревоги раздались взрывы. Пострадало 10 человек, есть также разрушения.