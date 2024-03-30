Майже всю Україну охопила повітряна тривога: які є загрози

Українців закликають під час небезпеки перебувати у безпечних місцях

Близько 11:20 у суботу, 30 березня, на значній частині України було оголошено повітряну тривогу. Існувала загроза застосування росіянами балістичного озброєння. Незабаром повітряну тривогу по областях почали скасовувати.

"Тривога в областях пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння!", — попередили у Повітряних силах України. Небезпека існувала по всій Україні, у тому числі у Києві, крім західних областей.

Станом на 11:50 загроза атаки з повітря зберігається для східних областей, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Миколаївщини та Херсонщини.

Балістичне озброєння відрізняється тим, що більшу частину польоту ця ракета здійснює по балістичній траєкторії, тобто перебуває в некерованому русі. За своїми тактико-технічними даними балістична ракета, що випускається з оперативно-тактичного комплексу, посідає проміжне місце між тактичними та стратегічними ракетами.

"Майже всі балістичні ракети є дуже складною ціллю для перехоплення засобами протиповітряної оборони. Незалежно від того, стара це ракета чи нова. Вона сама по собі складна для перехоплення", — пояснив військовий експерт Олександр Коваленко.

Як повідомляв "Телеграф", 25 березня, російські терористи обстріляли балістичними ракетами Київ, запустивши їх з Криму. За кілька секунд після оголошення тривоги пролунали вибухи. Постраждали 10 людей, є також руйнування.