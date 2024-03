Теракт в "Крокусе": может ли Россия устроить эскалацию в войне и какая ситуация сейчас

Россияне могут мобилизовать больше людей, чтобы пополнять обескровленные подразделения

После последних событий в России стали появляться версии, что теракт в "Крокус Сити Холле" был совершен для усиления боевых действий в войне против Украины. Однако пока нет признаков эскалации.

Об этом израильский военный обозреватель Игаль Левин рассказал в "Podcast Мосейчук" с ним. Он ответил на вопрос журналистки о том, если теракт в "Крокусе" организовало крыло ФСБ с целью эскалации, если ли чем в России её делать.

"Смотрите, то что Шойгу грозился о создании двух армий войсковых, армии именно как войскового формирования, они могут. У них есть люди физически. Я много раз говорил всегда, что мобилизовать — не значит организовать. Как стало известно, например, большая часть тех мобилизованных ещё с 2022 года, с осени, которых мобилизовали как раз в полки новосозданные на территории России, у них там были многозначные цифры, там пять-шесть цифр этих полков. Большой вопрос тогда был у тех, кто наблюдает, следит, у обозревателей, аналитиков, экспертов — куда эти все полки делись, где они были", — сказал Левин.

Он подчеркнул, что, как оказалось, эти полки — банк людей, солдат, чтобы наполнять свои кадровые части, которые находятся уже на территории Украины и ведут войну.

"А поэтому мобилизовать, для того чтобы пополнять обескровленные подразделения — да, они могут. Есть у них такая возможность. Для эскалации этого мало. Для этого нужно организовать общевойсковую группировку, которая откроет какое-то новое направление. Мы пока этого не видим. Это пока только заявление. У них очень много заявлений было. То есть когда будет делаться по факту, действительно, тогда об этом заговорят. Это будет известно не только в СМИ. Об этом заговорят и независимые наблюдатели. А эскалация может происходить не только конкретно, допустим, открыть какое-то новое направление. Это, в том числе, дискурс. Мне кажется они уже это делают", — подчеркнул военный.

Игаль Левин отметил тот момент, что в россии уже начинают называть войну — войной.

"Z-пропагандисты говорят что это война с НАТО, Путин при этом сам говорил, что это не война с НАТО. То есть вот она может быть, есть там конкуренция, соперничество, что в будущем это реальный сценарий. Он об этом говорит. Он не говорит, что она сейчас идёт, а более низовые их горлодёры, пропагандисты, говорят, что уже идёт. И вот Песков заявил, что да, это СВО это, как бы, формально так называется, но всё-таки это война. Они аккуратно так, поэтапно, по ступенькам, не спеша подводят к тому, что это действительно война. Но война наша внутренняя, гражданская война. То есть это всё один народ это всё наша часть", — говорит Левин.

Левин считает, что многое Россия подсматривает у Китая, а также перед американцами пытаются разыграть карту и показать, что здесь происходит то же, что было у них в XIX веке.

"Гражданская война. Потому что для севера это была гражданская война они рассматривали целостность. Для юга это называлось War between The States — война между государствами. Они рассматривали это не как Civil War, как это север рассматривал. А юг рассматривал это War between The States. Они хотели отделиться абсолютно вот стать независимым как бы государством конфедеративных. Да пусть Север там живёт по своим правилам, как он хочет вот у нас свое будет. И вот они (россияне, Ред.) пытаются показать, что Украина — это южане мятежники, бунтари, которые встали и хотят отделиться", — пояснил военный.

Сейчас, как считает Игаль, Россия пытается выставить Украину "сепаратистами", которые хотят отколоться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор ФСБ Александр Бортников напрямую обвинил Украину в теракте в "Крокус Сити Холле". Согласно его заявлениям, украинские спецслужбы якобы помогали радикалам-исламистам в теракте.