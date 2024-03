Теракт у "Крокусі": чи може Росія влаштувати ескалацію у війні та яка ситуація зараз

Росіяни можуть мобілізувати більше людей, щоб поповнювати знекровлені підрозділи

Після останніх подій у Росії почали з’являтися версії, що теракт у "Крокус Сіті Холлі" було здійснено для посилення бойових дій у війні проти України. Однак поки що немає ознак ескалації.

Про це ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін розповів у "Podcast Мосейчук" із ним. Він відповів на запитання журналістки про те, якщо теракт у "Крокусі" організувало крило ФСБ з метою ескалації, чи є чим взагалі у Росії її робити.

"Дивіться, те що Шойгу погрожував про створення двох армій військових, армії саме як військового формування, вони можуть. У них є люди фізично. Я багато разів говорив завжди, що мобілізувати — не означає організувати. Як стало відомо, наприклад, більшість тих мобілізованих ще з 2022 року, з осені, яких мобілізували якраз у полки новостворені на території Росії, у них там були багатозначні цифри, там п’ять-шість цифр цих полків. аналітиків, експертів — куди всі ці полки поділися, де вони були", — сказав Левін.

Він наголосив, що, як виявилося, ці полки — банк людей, солдатів, щоб наповнювати свої кадрові частини, які вже знаходяться на території України й ведуть війну.

"А тому мобілізувати, щоб поповнювати знекровлені підрозділи — так, вони можуть. Є у них така можливість. Для ескалації цього мало. Для цього потрібно організувати загальновійськове угруповання, яке відкриє якийсь новий напрямок. Ми поки цього не бачимо. Це поки що тільки заява, у них дуже багато заяв було, тобто коли робитиметься за фактом, дійсно, тоді про це заговорять, це буде відомо не тільки у ЗМІ, про це заговорять і незалежні спостерігачі, а ескалація може відбуватися не тільки конкретно, допустимо., відкрити якийсь новий напрямок. Це, в тому числі дискурс. Мені здається вони вже це роблять", — наголосив військовий.

Ігаль Левін наголосив на тому моменті, що в Росії вже починають називати війну — війною.

"Z-пропагандисти кажуть, що це війна з НАТО, Путін при цьому сам говорив, що це не війна з НАТО. Тобто ось вона може бути, є там конкуренція, суперництво, що в майбутньому це реальний сценарій. Він про це говорить. Він". не каже, що вона зараз йде, а більш низові їхні горлодери, пропагандисти, кажуть, що вже йде.І ось Пєсков заявив, що так, це СВО це, як би, формально так називається, але все-таки це війна. Так, поетапно, сходами, не поспішаючи підводять до того, що це справді війна. Але війна наша внутрішня, громадянська війна. Тобто це все один народ це все наша частина", — каже Левін.

Левін вважає, що багато чого Росія підглядає у Китаю, а також перед американцями намагаються розіграти карту і показати, що тут відбувається те саме, що було у них у XIX столітті.

"Громадянська війна. Тому що для півночі це була громадянська війна вони розглядали цілісність. Для півдня це називалося War between The States — війна між державами. Вони розглядали це не як Civil War, як це північ розглядав. А південь розглядав це War between The States Вони хотіли відокремитися абсолютно ось стати незалежною як би державою конфедеративних… Та хай Північ там живе за своїми правилами, як він хоче ось у нас своє буде. І ось вони (росіяни, Ред.) намагаються показати, що Україна — це жителі півдня бунтівники, бунтарі, які встали й хочуть відокремитися", — пояснив військовий.

Наразі, як вважає Ігаль, Росія намагається виставити Україну "сепаратистами", які хочуть відколотися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор ФСБ Олександр Бортніков безпосередньо звинуватив Україну в теракті у "Крокус Сіті Холлі". За його заявами, українські спецслужби нібито допомагали радикалам-ісламістам у теракті.