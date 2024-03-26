"Путин понимает только силу, а по Орбану нужно хирургическое решение": Тука о саммите мира, позиции Запада и ситуации на фронте

Шоу разговорного жанра — не для хозяина Кремля

В последнюю неделю марта Украина вошла с не самыми лучшими позициями в рамках войны с Россией. Помощь со стороны США опять отсрочена. И этот печально-позорный процесс длится уже почти полгода. При этом Штаты пытаются диктовать Украине как надо воевать с РФ, а куда бить нежелательно.

Это происходит на фоне усиления российских атак на фронте и ударов ракетами — по украинскому тылу. А также на фоне попыток официального Киева привлечь как можно больше государств к Глобальному саммиту мира, который планируется провести этой весной в Швейцарии.

О ситуации на военных и дипломатических фронтах "Телеграф" побеседовал с бывшим замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председателем Луганской ВГА (2015—2016 годы), руководителем и основателем волонтерской группы "Народный тыл" Георгием Тукой.

— Каковы перспективы получения Украиной многомиллиардной поддержки со стороны США?

— Помощь от США пока остается под вопросом. И появление какого-то нового законопроекта, некого альтернативного варианта, о котором периодически говорится (но которого пока никто в глаза не видел) вовсе не гарантирует его принятие. Так что вопрос с выделением нам помощи остается в подвешенном состоянии. Что бы там ни рассказывал совершивший недавно внезапный визит в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Как по мне, истинную цель этого визита приоткрыла Financial Times, написав о том, что США призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. К сожалению, у нас нет особого выбора — и к подобным "пожеланиям", несмотря на браваду некоторых представителей ОП, придется прислушиваться. Мы не настолько сильны, чтоб игнорировать подобного рода "просьбы".

— Как оцениваете ситуацию на фронте?

— Как крайне тяжелую. Противник продолжает атаки, имея ограниченный успех на тех или иных участках. Сдерживать врага Силам обороны Украины с каждым днем всё труднее. По двум причинам. Первая — дефицит снарядов. Вторая — дефицит личного состава ВСУ. Решить первую проблему следует, активизируя переговоры с нашими зарубежными партнерами и наращиванием мощностей своего ВПК.

Решить вторую — скорейшим принятием закона о мобилизации. Хотя судя по тому, как его выхолащивают в Верховной Раде, на выходе мы получим вовсе не тот документ, который нужен нам для эффективного пополнения Вооруженных сил.

У меня создалось впечатление, что частые отмены заседаний украинского парламента связаны, прежде всего, с нехваткой у "слуг" голосов для принятия мобилизационного законопроекта хоть в какой-то редакции. При этом распустить эту неэффективную Раду сейчас на получится. Проводить выборы в условиях военного времени невозможно.

— Можно ли считать, что на третьем году полномасштабной российско-украинской войны Запад устал от Украины?

— Я не вижу со стороны Запада так называемой "усталости" от Украины. В Европе, наоборот, происходит определенная консолидация касательно нашей поддержки. К сожалению, не такими темпами, как нам бы хотелось, но процесс идет. Более того, с моей точки зрения, имеет признаки фундаментальных изменений политика ЕС. Об этом, к примеру, принятие Европейской оборонной стратегии. Временные рамки там — с 2025-го по 2030-й. То есть, это фундаментальное изменение Евросоюза в отношении своей оборонной промышленности и оборонной политики. В нескольких пунктах там прописано и тесное сотрудничество в данном направлении с Украиной.

— Вместе с тем, обсуждение в ЕС вопроса о направлении доходов от замороженных российских активов на военную поддержку нашей страны, пока застопорилось…

— Да, это так. Причем, не только стараниями давно сбросившей все маски Венгрии. К ней примкнула и нейтральная Австрия, упирая на "проблемы", которые можно легко обойти. К примеру, направлять средства не на вооружение и боеприпасы, а на инфраструктурные проекты, а те деньги, что высвобождаются — уже на наши военные нужды.

С Орбаном сложнее. С моей точки зрения, тут давно назрело хирургическое решение. А именно — исключение подрывающей безопасность ЕС и НАТО своими действиями Венгрии из этих объединений. Более мягкий вариант — смена системы принятия решений. Не полной консолидацией, когда нужно, чтоб все были "за", а двумя третями, к примеру. Дискуссия насчет смены правил голосования идет уже больше года. Надеюсь, соответствующее решение, наконец, будет принято.

— Какие ожидания от Глобального саммита мира, который Украина надеется провести этой весной, скорее всего — в Швейцарии?

— Тяжело сейчас давать какие-то прогнозы. Если там будет Китай — он автоматом тянет за собой Россию. Это одно из условий КНР для участия в подобном мероприятии. А если туда допустят страну-агрессора, можно смело говорить о том, что начинается процесс замораживания конфликта. Позиция Путина всем известна. И не имеет ничего общего с международным правом. Сам же факт начала диалога с РФ даст понять, что на какие-то ее требования кто-то из наших союзников готов идти.

При этом все здравомыслящие люди давно поняли, что Путин понимает только язык силы. Разного вида шоу разговорного жанра — не для него.

Увы, но на Западе продолжаются некие колебания. Глава Социал-демократический партии Германии Ларс Клингбайль выступил недавно с очередным прожектом о заморозке войны и последующем (когда-нибудь) разрешении конфликта.

С другой стороны, есть резко осмелевший президент Франции Эммануэль Макрон, который в последнее время демонстрирует кардинальную смену позиции. Такое впечатление, что он где-то набрался необъяснимого мужества, по крайней мере, словесного. Впрочем, объяснение тут есть — он не претендует на новый срок. И может заявлять что угодно. Хорошо бы еще, чтоб эти заявления перешли в дела.