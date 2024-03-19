"Потери Украины нужно считать не тысячами": польский генерал удивил заявлением

В Украине некому воевать

Бывший начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейча заявил, что потери Украины необходимо "считать не тысячами, а миллионами". По его словам, украинская армия имеет значительную нехватку человеческого ресурса.

Об этом он заявил в интервью Polsat News. Раймунд Анджейча называет войну в Украине "очень драматичной".

"Не хватает более 10 миллионов человек. По моим оценкам, потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. У страны нет ресурсов, некому воевать. Украинцы проиграют эту войну", — заявил бывший глава Генштаба.

Он также не оставил без внимания недостатки в комплектовании войск, проблемы, связанные с мобилизацией и поставкой техники. По мнению генерала, смена главкома не могла изменить стратегическую ситуацию.

"На войне чудес не бывает. У генерала Сырского те же дилеммы, что и у генерала Залужного. Оказалось, что ему пришлось вывести войска и упорядочить линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались", — говорит Анджейчак.

Прогнозы генерала по Украине пессимистические. Если Украина не получит дополнительное вооружение, в том числе и для ПВО, то уже в конце марта ударов со стороны РФ станет больше и они станут еще более критичными для украинской инфраструктуры.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский называл численность украинской армии, приближенной к одному миллиону. Но никак не может составлять несколько, поэтому можно сделать вывод, что и потери не могут быть "миллионными".

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", — сказал президент.

Ранее "Телеграф" писал, что западные аналитики думают о ходе войны в Украине сейчас и какие прогнозы дают.