"Втрати України потрібно рахувати не тисячами": польський генерал здивував заявою

В Україні нема кому воювати

Колишній начальник Генштабу Польщі Раймунд Анджейча заявив, що втрати України необхідно "рахувати не у тисячах, а в мільйонах". За його словами, українська армія має значний брак людського ресурсу.

Про це він заявив в інтерв'ю Polsat News. Раймунд Анджейча називає війну в Україні "дуже драматичною".

"Не вистачає понад 10 мільйонів людей. За моїми оцінками, втрати мають обчислюватися мільйонами, а не сотнями тисяч. У країни немає ресурсів, нема кому воювати. Українці програють цю війну", — заявив колишній глава Генштабу.

Він також не залишив поза увагою недоліки в комплектуванні військ, проблеми, пов'язані з мобілізацією та постачанням техніки. На думку генерала, зміна головкома не могла змінити стратегічну ситуацію.

"На війні чудес не буває. У генерала Сирського ті ж дилеми, що й у генерала Залужного. Виявилося, що йому довелося вивести війська і упорядкувати лінію фронту. Всі проблеми, які були у Залужного, залишилися", — каже Анджейчак.

Прогнози генерала щодо України песимістичні. Якщо Україна не отримає додаткове озброєння, зокрема й для ППО, то вже наприкінці березні ударів з боку РФ побільшає і вони стану ще більш критичними для української інфраструктури.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський називав чисельність української армії, яка наближена до одного мільйона. Але аж ніяк не може становити декілька, тож, можна дійти висновку, що і втрати не можуть бути "мільйонними".

"У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", — сказав президент.

Раніше "Телеграф" писав, що західні аналітики думають про перебіг війни в Україні зараз та які прогнози дають.