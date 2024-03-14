"Женщины должны в обязательном порядке мобилизоваться": украинская разведчица вызвала бурные споры в сети

Она сказала, что женщины могут выполнять много разной работы в армии

Военный медик и разведчицы Ярина Черногуз заявила, что женщинам нужно идти на фронт. В сети после ее слов возникли жуткие споры.

Укараинцев возмутило то, что Черногуз заявила, что мобилизация женщин в Украине должна быть обязательной. "Телеграф" собрал реакции жителей нашей страны на эти слова.

"Я — большая поклонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас она должна быть с жестким отбором, создано женское боевое подразделение. Это необязательно батальон, начать с роты. Если это действительно заработает — масштабировать. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии. Это должны быть женщины, которые будут ответственно к этому относиться. Пройдут отбор", — сказала она.

По ее мнению, женщины могут выполнять много разной работы в армии наравне с мужчинами. Однако в сети ее позицию раскритиковали.

"А давайте всю Украину мобилизуем и детей заодно", "Тскать трупов? Это п*здец как раз для женщин…Что они с*ка курят? Или после контузий не лечат бошку", "Обязательно должны мобилизовать + Детей стариков, собак, кошек, камни и т.д.", "Ну правильно. Всех на фронт. И мужчины, и женщины. А когда те закончатся, как раз дети подрастут. Пенсионеры то вообще обязательный пункт. Дышишь — значит, можешь быть в окопе. инвалид? Да ладно, что уж там. Для войны пригодны все. А когда ресурс закончится, так и войне придет конец", "До последнего украинца,а так как сынки олигархов не на фронтах то и их родители не украинцы,вот поэтому и говорилось до последнего украинца", — и подобное пишут в сети.

Ранее "Телеграф" писал о том, кого поставят на военный учет, а кто получит отсрочку согласно новому законопроекту.