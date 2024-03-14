"Жінки повинні обов’язково мобілізуватися": українська розвідниця викликала бурхливі суперечки в мережі

Вона сказала, що жінки можуть виконувати багато різної роботи в армії

Військовий медик та розвідниці Ярина Чорногуз заявила, що жінкам треба йти на фронт. У мережі після її слів виникли страшні суперечки.

Українців обурило те, що Чорногуз заявила, що мобілізація жінок в Україні має бути обов’язковою. "Телеграф" зібрав реакції мешканців нашої країни на ці слова.

"Я — велика шанувальниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що у нас вона має бути з жорстким відбором, створено жіночий бойовий підрозділ. Це необов’язково батальйон, почати з роти. Якщо це дійсно запрацює — масштабувати. Я вважаю, що жінки також повинні підлягати обов’язковій мобілізації відповідно до потреб армії. Це мають бути жінки, які будуть відповідально до цього ставитись. Пройдуть відбір", — сказала вона.

На її думку, жінки можуть виконувати багато різної роботи в армії нарівні із чоловіками. Однак у мережі її позицію розкритикували.

"А давайте всю Україну мобілізуємо і дітей заодно", "Тfскати трупів? Це п*здец якраз для жінок... Що вони с*ка курять?, каміння і т.д.", "Ну правильно. Усіх на фронт. І чоловіки, і жінки. А коли ті закінчаться, саме діти підростуть. Пенсіонери взагалі обов’язковий пункт. Дихаєш — значить, можеш бути в окопі. інвалід? Та гаразд, що вже там. Для війни придатні всі. А коли ресурс закінчиться, так і війні прийде кінець", "До останнього українця, а оскільки синки олігархів не на фронтах, то й їхні батьки не українці, ось тому і говорилося до останнього. українця", — і подібне пишуть у мережі.

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