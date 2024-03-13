Купил цветок - помог ВСУ? В Госдуме "набросились" на российских мужчин после 8 марта

В сети уже ответили на обвинения

Россиян, которые купили своим женщинам цветы на 8 марта, оставив за них крупную сумму, обвиняют в спонсировании ВСУ. Сумма в размере 6 миллиардов долларов, которые были потрачены на цветы, "утекли" в Голландию (Нидерланды).

Такое заявление сделал депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Олег Нилов. Он истерично напомнил, что Голландия помогает Украине.

"Вот эти цветочки, наши мужчины стояли в очередях и за любые деньги покупали, чтобы порадовать вас. Знаете, куда пошли денюжки из этих многомиллиардных потоков в большинстве случаев? Ну, ладно бы, если бы в нейтральные и дружественные страны, но нет, они ушли в Голландию!", — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что эти деньги пойдут на помощь Украине, а именно, на снаряды для ВСУ.

"Куда Голландия направляет эти деньги и призывает остальную эту банду? На снаряды ВСУ! Почему мы не можем вырастить свои тюльпаны и розы?", – возмутился депутат страны-агрессора.

Реакция социальных сетей

Под роликом с истерикой Нилова в социальных сетях скопилось большое количество комментариев, в которых сами же россияне стали обвинять свою власть в том, что она вкладывает деньги в оружие, нежели в другие полезные для общества вещи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после похорон Алексея Навального сторонники ЧВК "Вагнера" своровали цветы с его могилы и отнесли их на могилу Евгения Пригожина. При этом российские "z-блогеры" призывают сносить как можно больше цветов.