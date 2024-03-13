Купив квітку – допоміг ЗСУ? У Держдумі "накинулися" на російських чоловіків після 8 березня

У мережі вже відповіли на звинувачення

Росіян, які купили своїм жінкам квіти на 8 березня, залишивши за них велику суму, звинувачують у спонсоруванні ЗСУ. Сума у розмірі 6 мільярдів доларів, які були витрачені на квіти, "вибігли" до Голландії (Нідерланди).

Таку заяву зробив депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Олег Нілов. Він істерично нагадав, що Голландія допомагає Україні.

"От ці квіточки, наші чоловіки стояли в чергах і за будь-які гроші купували, щоб порадувати вас. Знаєте, куди пішли грошики з цих багатомільярдних потоків у більшості випадків? Ну, гаразд, якби в нейтральні та дружні країни, але ні, вони пішли до Голландії!", — сказав Нілов.

Він наголосив, що ці гроші підуть на допомогу Україні, а саме, на снаряди для ЗСУ.

"Куди Голландія спрямовує ці гроші й закликає решту цієї банди? На снаряди ЗСУ! Чому ми не можемо виростити свої тюльпани та троянди?", — обурився депутат країни-агресора.

Реакція соціальних мереж

Під роликом з істерикою Нілова в соціальних мережах зібралася велика кількість коментарів, в яких самі ж росіяни стали звинувачувати свою владу в тому, що вона вкладає гроші в зброю, ніж інші корисні для суспільства речі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після похорону Олексія Навального прихильники ПВК "Вагнера" поцупили квіти з його могили та віднесли їх на могилу Євгена Пригожина. При цьому російські "z-блогери" закликають зносити якнайбільше кольорів.