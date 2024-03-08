Зеленский рассказал, где его дети, и сообщил, сколько раз Путин покушался на него

Я, президент своей страны, поэтому я тоже рискую

По данным спецслужб, покушение на президента Украины Владимира Зеленского было совершено более 10 раз. Несмотря на опасность, которая существует не только для президента, его семья находится в Украине.

В том же числе и его дети – 19-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл. Об этом глава заявил в интервью программе Cinque minuti итальянского телеканала Rai1.

"Говорят, больше десяти. Но говорят служащие, спецслужбы, разведка, поэтому я, честно говоря, не считаю это количество", – ответил украинский президент на вопрос журналиста о количестве покушений Путина.

Однако Зеленский подчеркнул, что считает, что должно быть в таких же условиях, как все украинцы, ведь жизнью рискуют все.

"Мне кажется, что в Украине все наши люди, военные на фронте ежедневно рискуют своей жизнью, гражданские, на которых удары, как в Одессе, рискуют также своей жизнью. И я, президент своей страны, поэтому я тоже рискую. Я должен быть в таких же условиях, как и каждый украинец", – добавил президент.

На вопрос журналиста о том, где находится семья Зеленского, глава государства отметил, что они в Украине. Его дети учатся – Александра в университете, Кирилл в школе. Дети столкнулись с образованием военного времени, поэтому имеют как онлайн занятия, так и офлайн.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский рассказал новые детали об ударе россиян по порту Одессы.