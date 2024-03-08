Зеленський розповів, де його діти, і повідомив, скільки разів Путін робив замах на нього

Я, президент своєї країни, тому я також ризикую

За даними спецслужб, замах на президента України Володимира Зеленського було здійснено більш як 10 разів. Попри небезпеку, яка існує не тільки для президента, його сімʼя перебуває в Україні.

У тому ж числі і його діти — 19-річна донька Олександра та 10-річний син Кирило. Про це глава заявив в інтерв’ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai1.

"Кажуть, більше десяти. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість", – відповів український президент на питання журналіста про кількість замахів Путіна.

Проте Зеленський наголосив, що вважає, що має бути в таких же умовах, як і всі українці, адже життям ризикують всі.

"Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові на фронті щодня ризикують своїм життям, цивільні, на яких удари, як в Одесі, ризикують також своїм життям. І я, президент своєї країни, тому я також ризикую. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець", – додав президент.

На питання журналіста про те, де зараз знаходиться родина Зеленського, глава держави зазначив, що вони в Україні. Його діти навчаються — Олександра в університеті, Кирило у школі. Діти зіштовхнулись з освітою воєнного часу, тому мають як онлайн заняття, так і офлайн.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський розповів нові деталі про удар росіян по порту Одеси.