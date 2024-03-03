Одно из самых боеспособных: в чем особенность спецподразделения ГУР "Кракен"

Оно состоит из добровольцев

В ГУР МО Украины есть спецподразделение "Кракен". Глава управления Кирилл Буданов называет его одним из самых боеспособных.

Дело в том, что это спецподразделение состоит из мотивированных добровольцев. Об этом рассказал штурмовик спецподразделения с позывным "Кавалер" в интервью TSN.UA.

Военный утверждает, что штурмовики — это одна из главных специальностей во время войны — они отбивают мэтры украинской земли, чем и решают ход операций на фронте.

"Подраздел состоит из добровольцев. Это люди, которые сознательно пришли уничтожать нашего врага. Очень важно, чтобы подразделение было мотивировано работать. Чтобы каждый боец понимал, зачем он здесь. И не просто отбывал номер, чтобы потом рассказывать где-то, что он воевал. Человек должен четко понимать, что нужно работать. И рядом с ним такие же мотивированные собратья, которые и дают толчок для подразделения, для результатов работы этого подразделения", — сказал Кавалер.

Во многих бригадах и подразделениях Вооруженных сил Украины, как добавил "Кавалер", очень плохая ситуация с мотивацией личного состава.

"Так же это можно отнести к принудительной мобилизации. Я считаю, что у мужчины нет другого пути, когда к нему домой пришел враг и начал убивать, грабить, забирать землю и так далее. Лично я никакой мотивации не ищу, чтобы выполнять какую-нибудь боевую работу. Для меня не может быть по-другому, потому что у меня дома беда, и у меня есть что-то с этим делать", — сказал штурмовик.

Ранее "Телеграф" писал, что глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о войне после потери Авдеевки и проблемы России.