Один із найбоєздатніших: в чому особливість спецпідрозділу ГУР "Кракен"

Він складається з добровольців

У ГУР МО України є спецпідрозділ "Кракен". Глава управління Кирило Буданов називає його одним із найбоєздатніших.

Справа в тому, що цей спецпідрозділ складається із мотивованих добровольців. Про це розповів штурмовик спецпідрозділу з позивним "Кавалер" в інтерв’ю TSN.UA.

Військовий стверджує, що штурмовики — це одна з найголовніших спеціальностей під час війни — вони відбивають метри української землі, чим і вирішують перебіг операцій на фронті.

"Підрозділ складається з добровольців. Це люди, які свідомо прийшли знищувати нашого ворога. Дуже важливо, щоб підрозділ був мотивований працювати. Щоб кожен боєць розумів, навіщо він тут. І не просто відбував номер, щоб потім розказувати десь, що він воював. Людина має чітко розуміти, що потрібно працювати. І поряд з ним такі саме мотивовані побратими, які і дають поштовх для підрозділу, для результатів роботи цього підрозділу", — сказав "Кавалер".

У багатьох бригадах та підрозділах Збройних силах України, як додав "Кавалер", дуже погана ситуація з мотивацією особового складу.

"Так само це можна віднести до примусової мобілізації. Я вважаю, що у чоловіка немає іншого шляху, коли до нього додому прийшов ворог і почав вбивати, грабувати, забирати землю і так далі. Особисто я ніякої мотивації не шукаю, щоб виконувати якусь бойову роботу. Для мене не може бути по-іншому, тому що у мене дома біда, і я маю щось з цим робити", — сказав штурмовик.

Раніше "Телеграф" писав, що очільник ГУР Кирило Буданов розповів про війну після втрати Авдіївки та проблему Росії.