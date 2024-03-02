Когда Европа даст Украине деньги на дальнобойное вооружение: в Минобороны Эстонии назвали два условия

В стране считают, что наступит момент, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность

Канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что Украину ожидает тяжелый период в войне с российскими оккупантами, пока помощь Запада не даст ей возможность обрести равновесие в этой битве. Он также надеется, что в ближайшие месяцы Европа выделит Украине средства на приобретение дальнобойного вооружения.

По его мнению, финансирование на дальнобойное вооружение для Украины Европа может выделить уже вскоре. Он считает, что это произойдет в ближайшие месяцы, пишет ERR.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это случится, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность", — сказал Сальм.

Стоит отметить, что координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби на брифинге заявил, что ситуацию на фронте в Украине можно сейчас назвать "очень ужасающей". Из-за бездействия Конгресса США украинская армия теряет позиции, населенные пункты, гибнут украинские солдаты.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский говорил, что поручил главнокомандующему Александру Сырскому подготовить два плана дальнейшего хода войны. Первый из них будет принят в случае, если Украина получит помощь от США, а второй – если нет.

Президент США Джозеф Байден провел встречу с представителями Сената и Палаты представителей, включая ее спикера, тормозящего помощь Украине трамписта Майка Джонсона. По вопросу голосования за выделение военной помощи Украине встреча и была.