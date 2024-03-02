Коли Європа дасть Україні гроші на далекобійне озброєння: у Міноборони Естонії назвали дві умови

У країні вважають, що настане момент, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку

Канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм заявив, що на Україну чекає важкий період у війні з російськими окупантами, поки допомога Заходу не дасть їй можливість набути рівноваги в цій битві. Він також сподівається, що найближчими місяцями Європа виділить Україні кошти на придбання далекобійного озброєння.

На його думку, фінансування на далекобійне озброєння для України Європа може виділити незабаром. Він вважає, що це відбудеться найближчими місяцями, пише ERR.

"Я думаю, що цей день настане в найближчі пару місяців. Це станеться, коли ситуація на українському фронті стане ще важчою, а сигнали з-за океану будуть ще дивнішими. Це і стане тим моментом, коли Європі доведеться насправді самостійно відповідати за свою безпеку", — сказав Сальм.

Варто зазначити, що координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі на брифінгу заявив, що ситуацію на фронті в Україні можна зараз назвати "дуже жахливою". Через бездіяльність Конгресу США українська армія втрачає позиції, населені пункти, гинуть українські солдати.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський говорив, що доручив головнокомандувачу Олександру Сирському підготувати два плани подальшого ходу війни. Перший з них буде ухвалений у разі, якщо Україна отримає допомогу від США, а другий – якщо ні.

Президент США Джозеф Байден провів зустріч із представниками Сенату та Палати представників, включаючи її спікера, який гальмує допомогу Україні трампіста Майка Джонсона. Темою зустрічі було питання голосування за виділення військової допомоги Україні.