Воюющие в ВСУ иностранцы могут получить гражданство Украины, и не только они: в МВД рассказали подробности

Все документы, которые есть у этих граждан, действительны даже если сроки вышли

Иностранные добровольцы, которые защищали Украину в рядах Сил обороны при желании могут получить гражданство Украины. Это право распространяется и на членов их семей.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук заявил глава МВД Игорь Клименко. По его словам, украинский Кабмин принял ряд соответствующих постановлений.

"Они определяют порядок получения и гражданства в дальнейшем. Более того, все документы, которые есть у этих граждан, и виды на временное проживание в Украине, они все действительны, даже, если сроки вышли. Я уверен, что эти граждане других стран, принимавших участие в вооруженном отпоре российской армии, они все получат, если будет такое желание, украинское гражданство", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о демобилизации срочников. В документе говорится, что после увольнения в запас у отслуживших срочную службу будет 12 месяцев отсрочки от призыва.