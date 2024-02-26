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Іноземці, що воюють у ЗСУ, можуть отримати громадянство України, і не тільки вони: у МВС розповіли подробиці

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Іноземці, що воюють у ЗСУ, можуть отримати громадянство України, і не тільки вони: у МВС розповіли подробиці Новина оновлена 26 лютого 2024, 17:22

Усі документи, які є у цих громадян, дійсні навіть якщо терміни вийшли

Іноземні добровольці, які захищали Україну в лавах Сил оборони, за бажання можуть отримати громадянство України. Це право поширюється і на членів їхніх сімей.

Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук заявив голова МВС Ігор Клименко. За його словами, український Кабмін ухвалив низку відповідних постанов.

"Кабінет Міністрів прийняв ряд постанов, які визначають порядок отримання і громадянства в подальшому. Більш того, всі документи, які є в цих громадян, і посвідки на тимчасове проживання в Україні, вони всі дійсні навіть, якщо терміни повиходили. Я впевнений, що ці громадяни інших країн, які брали участь у збройній відсічі російському війську, вони всі отримають, якщо буде таке бажання, українське громадянство", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо демобілізації строковиків. У документі йдеться, що після звільнення в запас у тих, хто відслужив термінову службу, буде 12 місяців відстрочки від призову.

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#Україна #Закон #Війна