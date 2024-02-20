Наведение порядка или принуждение: нардеп объяснил главные проблемы законопроекта о мобилизации

Все добровольцы уже ушли на фронт и мобилизация априори не может быть добровольной

В новом законопроекте о мобилизации есть некоторые проблемные места. В этом процессе необходимо навести порядок, чтобы все нормы в нем соответствовали Конституции. Если говорить о том, что мобилизация будет принудительной, то необходимо четко смотреть по направлениям — какие нормы можно пропустить, а какие нельзя в этом законе.

Об этом "Телеграфу" сказал народный депутат от "Батькивщины", член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко. Его фракция выступает категорически против этого законопроекта, а Юлия Тимошенко даже отмечала, что он неконституционный, нарушает права людей. В свою Очередь Ивченко высказал свою субъективную позицию как члена комитета.

"У меня двоякое видение. С одной стороны, мобилизация нужна. Во-первых, нам нужно навести порядок: как правильно мобилизовывать, как правильно призвать людей. К примеру, если ты пилот, то зачем тебе в штурмовую бригаду? Если ты художник, то можешь ли физически выполнять задачи в штурмовой бригаде? Если ты айтишник, то зачем тебе в штурмовую бригаду, если ты можешь быть в подразделении БПЛА оператором дронов. То есть у каждого должно быть свое место. Это называется смарт-мобилизация, о которой мы говорим", — сказал собеседник издания.

Депутат подчеркнул, что не видел в мире нигде добровольной мобилизации. То есть, все добровольцы уже ушли на фронт и мобилизация уже априори не может быть добровольной. Он также добавил, что принуждение — это уже речь о нормах, которые должны соответствовать Конституции, законодательству. По мнению Ивченко, норма, не дающая человеку возможности получать услугу в консульском учреждении, неконституционна.

"С другой стороны, власти будут отказывать тем, кто не согласился защищать Родину. Если ты уехал, но по закону есть все основания быть в рядах ВСУ, если ты уклоняешься, не защищаешь свою страну, то зачем тогда страна тебе будет предоставлять услуги? Нотариальные, банковские и т.д. Нужно четко смотреть по направлениям – что мы можем пропустить (имея в виду, что мобилизация будет точно принудительной), а что мы точно не можем пропустить в этом законе", — говорит нардеп.

Главный вопрос, который, как сказал Ивченко, он всегда задавал на комитете главнокомандующему: "Решит ли этот закон вопрос с мобилизацией определенного количества украинцев и будут ли изменения на фронте?" Есть ли стратегическое видение, как мы будем отвоевывать территорию?".

"Зачем тогда проводить мобилизацию, если мы не понимаем четко, что можем освободить тот или иной населенный пункт, пойти в прорыв. Кроме того, мобилизация — это ведь не только люди. Это амуниция, логистика и многое другое", — подытожил Ивченко.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Мобилизация априори не является добровольной: нардеп о блокировке счетов, кабинете призывника и производстве оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Майор ВСУ Егор Чечеринда сказал, какое количество людей необходимо мобилизовать с каждой области Украины.