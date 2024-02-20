Наведення ладу чи примус: нардеп пояснив головні проблеми законопроєкту про мобілізацію

Усі добровольці вже пішли на фронт і мобілізація апріорі не може бути добровільною

У новому законопроєкті про мобілізацію є деякі проблемні місця. У цьому процесі необхідно навести лад, щоб усі норми в ньому відповідали Конституції. Якщо говорити про те, що мобілізація буде примусовою, необхідно чітко дивитися за напрямками — які норми можна пропустити, а які не можна в цьому законі.

Про це "Телеграфу" сказав народний депутат від "Батьківщини", член комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. Його фракція виступає категорично проти цього законопроєкту, а Юлія Тимошенко навіть наголошувала, що він неконституційний, порушує права людей. Своєю чергою Івченко висловив свою суб’єктивну позицію як члена комітету.

"У мене двояке бачення. З одного боку — мобілізація потрібна. По-перше, нам потрібно навести лад: як правильно мобілізовувати, як правильно призвати людей. Наприклад, якщо ти пілот, то навіщо тобі в штурмову бригаду? Якщо ти художник, то чи можеш фізично виконувати завдання в штурмовій бригаді. Якщо ти айтішник, то навіщо тобі в штурмову бригаду, якщо ти можеш бути в підрозділі БПЛА оператором дронів. Тобто у кожного має бути своє місце. Це називається смарт-мобілізація, про яку ми говоримо", — сказав співрозмовник видання.

Депутат наголосив, що не бачив у світі ніде добровільної мобілізації. Тобто всі добровольці вже пішли на фронт і мобілізація вже апріорі не може бути добровільною. Він також додав, що примус — це вже мова про норми, які мають відповідати Конституції, законодавству. На думку Івченка, норма, яка не дає людині можливості отримувати послугу в консульській установі, є неконституційною.

"З іншого боку, влада буде відмовляти тим, хто не погодився захищати Батьківщину. Якщо ти виїхав, але згідно із законом маєш всі підстави бути в лавах ЗСУ, якщо ти ухиляєшся, не захищаєш свою країну, то навіщо тоді країна тобі буде надавати послуги? Нотаріальні, банківські тощо. Потрібно чітко дивитися за напрямами – що ми можемо пропустити (маючи на увазі, що мобілізація точно буде примусовою), а що ми точно не можемо пропустити в цьому законі", — каже нардеп.

Головне питання, яке, як сказав Івченко, він завжди ставив на комітеті головнокомандувачу: "Чи вирішить цей закон питання з мобілізацією певної кількості українців та чи будуть зміни на фронті?" Чи є стратегічне бачення, як ми відвойовуватимемо територію?".

"Навіщо тоді проводити мобілізацію, якщо ми не розуміємо чітко, що можемо звільнити той чи інший населений пункт, піти в прорив. Крім того, мобілізація — це ж не тільки люди. Це амуніція, логістика і багато іншого", — підсумував Івченко.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Мобілізація апріорі не є добровільною: нардеп про блокування рахунків, кабінет призовника та виробництво зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Майор ЗСУ Єгор Чечерінда сказав, яку кількість людей необхідно мобілізувати з кожної області України.