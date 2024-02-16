"Одну мину достанут, две положат": Венгрия присоединилась к коалиции по разминированию Украины, в сети эмоционально отреагировали

Украина — самая заминированная страна мира

Венгрия присоединилась к коалиции стран НАТО по разминированию Украины. Представитель Будапешта подписал соответствующую декларацию вместе с 20 другими государствами Альянса во время встречи министров обороны стран-членов НАТО.

О своей странице в Facebook сообщил глава венгерского Министерства обороны Криштоф Салай-Бобровницкий. Он отметил, что Вооруженные силы Венгрии внесут свой вклад в деятельность возглавляемой Литвой коалиции, проводя учения по разминированию.

Салай-Бобровницкий подчеркнул, что разминирование – одна из самых актуальных задач, "которая касается повседневной жизни населения охваченной войной Украины".

Стоит отметить, что эта новость вызвала у пользователей оживленное обсуждение. Многие комментаторы высказали скептическую оценку намерений Венгрии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что страны НАТО обязались поставить в 2024 году Вооруженным силам Украине один миллион дронов. Соответствующее решение было принято на встрече министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе. "Коалицию дронов" возглавят Британия и Латвия.