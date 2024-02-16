"Одну міну дістануть, дві покладуть": Угорщина приєдналася до коаліції з розмінування України, у мережі емоційно відреагували

Україна — найбільш замінована країна світу

Угорщина приєдналася до коаліції країн НАТО з питань розмінування України. Представник Будапешта підписав відповідну декларацію разом із 20 іншими державами Альянсу під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Про на своїй сторінці у Facebook повідомив голова угорського Міністерства оборони Криштоф Салай-Бобровницький. Він зазначив, що Збройні сили Угорщини зроблять свій внесок у діяльність очолюваної Литвою коаліції, проводячи навчання з розмінування.

Салай-Бобровницький підкреслив, що розмінування – одне з найактуальніших завдань, "яке торкається повсякденного життя населення охопленої війною України".

Варто зазначити, що ця новина викликала у користувачів жваве обговорення. Багато з коментаторів висловили скептичну оцінку намірів Угорщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що країни НАТО надали зобов’язання поставити у 2024 році Збройним силам Україні один мільйон дронів. Відповідне рішення було прийнято під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО у Брюсселі. "Коаліцію дронів" очолять Британія та Латвія.