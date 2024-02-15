Привлекут известных иностранцев: разведка предупредила об информационной операции России

РФ не впервые использует иностранные медиа в своих целях

Россия борется против Украины не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Государство-агрессор начинает активную фазу очередной информационной операции.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что эта операция носит кодовое название "Перун".

В ГУР подчеркнули, что в рамках этой операции враг планирует привлечь иностранных журналистов и медийных лиц для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг нашего государства с выгодных для Кремля позиций. Также отмечается, что РФ будет использовать в этих целях иностранных блогеров.

Напомним, бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россияне используют свои информационно-психологические операции преимущественно для двух целей – лишить Украину иностранной поддержки и сорвать мобилизационный процесс. По ее мнению, именно эти два фактора – люди и оружие – являются двумя ключевыми факторами для победы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американский пропагандист Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. В нем президент РФ нес отборный бред практически в каждой его части.