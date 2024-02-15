Залучать відомих іноземців: розвідка попередила про інформаційну операцію Росії

РФ не вперше використовує іноземні медіа у своїх цілях

Росія веде боротьбу проти України не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі. Держава-агресор починає активну фазу чергової інформаційної операції.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що ця операція має кодову назву "Перун".

У ГУР підкреслили, що у межах цієї операції ворог планує залучити іноземних журналістів та медійних осіб для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола нашої держави з вигідних для Кремля позицій. Також зазначається, що РФ буде використовувати в цих цілях іноземних блогерів.

Нагадаємо, колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни використовують свої інформаційно-психологічні операції переважно для двох цілей — позбавити Україну іноземної підтримки та зірвати мобілізаційний процес. На її думку, саме ці два чинники – люди та зброя – є двома ключовими факторами для перемоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американський пропагандист Такер Карлсон узяв інтерв’ю у російського диктатора Володимира Путіна. У ньому президент РФ нагородив добірної маячні практично в кожній його частині.