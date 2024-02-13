В Кремле якобы нашли "доказательства" таких преступлений

Госдума России заявила, что планирует обратиться в ВОЗ с безумным фейком об Украине. Речь идет о расследовании якобы медицинских опытов над детьми во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. В Кремле выдали, что Украина якобы проводила опыты над несовершеннолетними.

Кузнецова утверждает, что "доказательства" таких преступлений якобы нашли в Мариуполе, когда город находился под контролем Украины.

"Госдума подготовит обращение во Всемирную организацию здравоохранения с предложением провести международное расследование преступлений "неонацистов" — медицинских опытов над детьми. Наша парламентская комиссия по расследованию преступлений против детей со стороны киевского режима неоднократно убеждалась в истинности слов президента РФ: "Дело Гитлера все еще живет". А там, где нацисты, там евгеника — опыты над людьми", — написала Кузнецова.

Пропагандистка говорит, что детям якобы давали экспериментальные препараты, эффективность которых оценивали по критериям Американской коллегии ревматологов.

"Исследования проводились в интересах компаний западной фарминдустрии. Подобные преступления мы также фиксировали в других городах Донбасса — Лисичанске, Северодонецке, Рубежном", — добавила вице-спикер Госдумы.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне провели съемку новых пропагандистских роликов о "зверствах украинцев". На этот раз уже заезженного "мальчика в трусиках" заменили младенцами, чью кровь якобы "пили" украинские военные.

Ранее "Телеграф" писал, что правозащитник опубликовал ужасную историю из Мариуполя. В первый год полномасштабного вторжения в центре Мариуполя было разрушено 93% многоквартирных жилых домов. По меньшей мере, 8 тысяч человек считаются погибшими.