У Кремлі нібито знайшли "докази" таких злочинів

Держдума Росії заявила, що планує звернутися до ВООЗ із шаленим фейком про Україну. Йдеться про розслідування нібито медичних дослідів над дітьми у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомила віце-спікер Держдуми Ганна Кузнєцова. У Кремлі видали, що Україна нібито проводила досліди над неповнолітніми.

Кузнєцова стверджує, що "докази" таких злочинів нібито знайшли у Маріуполі, коли місто перебувало під контролем України.

"Держдума підготує звернення до Всесвітньої організації охорони здоров’я з пропозицією провести міжнародне розслідування злочинів "неонацистів" — медичних дослідів над дітьми. Наша парламентська комісія з розслідування злочинів проти дітей з боку київського режиму неодноразово переконувалася в істинності слів президента РФ: "Справа Гітлера все ще живе". А там, де нацисти, там євгеніка — досліди над людьми", — написала Кузнєцова.

Пропагандистка каже, що дітям нібито давали експериментальні препарати, ефективність яких оцінювали за критеріями Американської колегії ревматологів.

"Дослідження проводилися на користь компаній західної фарміндустрії. Подібні злочини ми також фіксували в інших містах Донбасу — Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному", — додала віце-спікер Держдуми.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели зйомку нових пропагандистських роликів про "звірства українців". Цього разу вже заїждженого "хлопчика у трусиках" замінили немовлятами, чию кров нібито "пили" українські військові.

Раніше "Телеграф" писав, що правозахисник опублікував жахливу історію з Маріуполя. Першого року повномасштабного вторгнення в центрі Маріуполя було зруйновано 93% багатоквартирних житлових будинків. Щонайменше 8 тисяч людей вважаються загиблими.