Запад с давних времен нарушал все договоренности, которые были достигнуты, считают в РФ

В России не знают, как оправдать геноцид в Украине, поэтому снова прибегли ко лжи и назвали "настоящую" причину так называемой "сво". Люди мгновенно отреагировали на очередной бред РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что уверен в том, что немецкий философ XVIII века Иммануил Кант "имеет прямое отношение" к конфликту в Украине. Об этом он сказал во время съезда политологов.

"Радившийся здесь кант имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальной перестройке, с которым мы сейчас сталкиваемся. Более того, он имеет прямое отношение к военному конфликту в Украине", — сказал Алиханов.

Он добавил, что Иммануил Кант положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей. В результате появилась такая социально-культурная ситуация: Запад с давних времен нарушал все договоренности, которые были достигнуты.

В сети успели отреагировать на это. Люди не сдерживают эмоций.

Ранее "Телеграф" писал, что россиянин написал заявление на Путина из-за интервью с Карлсоном. Он обвинил диктатора в реабилитации нацизма, потому что тот сказал, что поляки "заигрались и заставили Гитлера начать Вторую мировую войну", которая началась с нападения на Польшу.