Захід з давніх-давен порушував всі домовленості, яких було досягнуто, вважають у РФ

В Росії не знають, як виправдати геноцид в Україні, тому знову вдались до брехні і назвали "справжню" причину так званої "сво". Люди миттєво відреагували на чергову маячню РФ.

Губернатор Калінінградської області Антон Алиханов заявив, що впевнений у тому, що німецький філософ XVIII століття Іммануїл Кант "має пряме відношення" до конфлікту в Україні. Про це він сказав під час з'їзду політологів.

"Кант, який народився тут, має майже пряме відношення до глобального хаосу, глобальної перебудови, з яким ми зараз стикаємося. Більше того, він має пряме відношення до воєнного конфлікту в Україні", — сказав Алиханов.

Він додав, що Іммануїл Кант започаткував німецьку класичну філософію, прокачав німецьку волю, одночасно відрізавши її від вищих цінностей. В результаті з'явилася така соціально-культурна ситуація: Захід з давніх-давен порушував всі домовленості, яких було досягнуто.

В мережі встигли відреагувати на це. Люди не стримують емоцій.

Раніше "Телеграф" писав, що росіянин написав заяву на Путіна через інтервʼю з Карлсоном. Він звинуватив диктатора в реабілітації нацизму, адже той сказав, що поляки "загралися і змусили Гітлера розпочати Другу світову війну", яка почалася з нападу на Польщу.