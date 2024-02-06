Неуязвимых в небе нет: кто, когда и чем сбивал F-16, который получит Украина

F-16 сбивали уже не раз, но в основном с земли

Воздушные силы Украины готовятся к получению американских истребителей F-16 Fighting Falcon. Последние могут оказаться особенно ценными для завоевания господства в воздухе, ведь, по официальным данным, истребитель вышел победителем во всех 65 воздушных дуэлях с самолетами советского и российского производства.

Однако не стоит считать F-16 совершенно неуязвимым – эти самолеты не раз становились жертвами как огня с земли, так и в воздушных дуэлях. Правда, в воздушных боях истребитель из США сбивали только "побратимы" по НАТО.

Пожалуй, единственный достоверно подтвержденный случай поражения в воздухе другим самолетом F-16 в бою случился 8 октября 1996 года к северу от греческого острова Самос. Как утверждали турецкие СМИ со ссылкой на командующего ВВС Турции Ахмета Корекчи, турецкий F-16 был сбит греческим истребителем Mirage 2000. Правда, это заявление прозвучало лишь в 2003 году.

В целом напряженные отношения Греции и Турции вокруг отдельных островов в Эгейском море стоили сторонам потери нескольких F-16. Так, по одному самолету данного типа страны потеряли 23 мая 2006 года в 15 км от острова Карпатос из-за столкновения летательных аппаратов в воздухе.

Но все же главным врагом F-16 традиционно остаются зенитно-ракетные комплексы, в том числе переносные. В частности, в ходе операции "Буря в пустыне" по освобождению Кувейта от Ирака:

19 января 1991 года F-16C был сбит иракским ЗРК "Куб" (комплекс принят на вооружение СССР в 1967 году) при налёте на штаб ПВО в Багдаде; в тот же день был сбит еще один Fighting Falcon, в этот раз из ЗРК С-125 "Печора" (принят на вооружение в 1961-м);

21 января 1991 года F-16C подбит ракетой иракского ЗРК С-125 над Багдадом, но летчик сумел дотянуть истребитель до аэродрома;

22 января 1991 года F-16C подбит ракетой иракского ЗРК "Оса" (комплекс малой дальности, принят на вооружение в 1971 году), также сумел сесть на аэродроме;

27 февраля 1991 года F-16C сбит иракским ПЗРК "Игла" (переносной зенитно-ракетный комплекс, принят на вооружение в 1981-м).

В ходе операций НАТО по "умиротворению" Балкан в 1995-1999 годах официально были потеряны два F-16:

2 июня 1995 года F-16 ВВС США был сбит с земли неустановленным видом оружия;

в 1999-м, по официальным данным НАТО, потери составили один самолёт, который был сбит 2 мая зенитно-ракетным комплексом С-125.

Один из относительно недавних случаев уничтожения F-16 произошел 10 февраля 2018 года при налёте восьмёрки израильских Fighting Falcon на пункт управления иранским БПЛА в Сирии, когда сирийским ЗРК С-200 (принят на вооружение в 1967-м) был сбит F-16I.

Но все же основной причиной потерь F-16 являются летные происшествия и аварии, число которых исчисляется несколькими десятками, что для самолета, выпущенного "тиражом" в 4600 единиц, не так уж много.

Как бы то ни было, уже не раз заявлялось, что именно F-16 должен стать основным боевым самолетом на вооружении Воздушных сил ВСУ.