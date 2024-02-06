Невразливих у небі немає: хто, коли та чим збивав F-16, який отримає Україна

F-16 збивали вже не раз, але в основному із землі

Повітряні сили України готуються до здобуття американських винищувачів F-16 Fighting Falcon. Останні можуть виявитися особливо цінними для завоювання панування у повітрі, адже, за офіційними даними, винищувач вийшов переможцем у всіх 65 повітряних дуелях із літаками радянського та російського виробництва.

Однак не варто вважати F-16 абсолютно невразливим – ці літаки неодноразово ставали жертвами як вогню із землі, так і в повітряних дуелях. Щоправда, у повітряних боях винищувач із США збивали лише "побратими" з НАТО.

Мабуть, єдиний достовірно підтверджений випадок поразки у повітрі іншим літаком F-16 у бою стався 8 жовтня 1996 на північ від грецького острова Самос. Як стверджували турецькі ЗМІ з посиланням на командувача ВПС Туреччини Ахмета Корекчі, турецький F-16 був збитий грецьким винищувачем Mirage 2000. Щоправда, ця заява прозвучала лише 2003 року.

Загалом напружені відносини Греції та Туреччини навколо окремих островів в Егейському морі коштували сторонам втрати кількох F-16. Так, по одному літаку цього типу країни втратили 23 травня 2006 року за 15 км від острова Карпатос через зіткнення літальних апаратів у повітрі.

Але все ж таки головним ворогом F-16 традиційно залишаються зенітно-ракетні комплекси, у тому числі переносні. Зокрема, в ході операції "Буря в пустелі" щодо звільнення Кувейту від Іраку:

19 січня 1991 року F-16C був збитий іракським ЗРК "Куб" (комплекс прийнятий на озброєння СРСР у 1967 році) при нальоті на штаб ППО в Багдаді; того ж дня був збитий ще один Fighting Falcon, цього разу із ЗРК С-125 "Печора" (прийнятий на озброєння 1961-го);

21 січня 1991 року F-16C підбитий ракетою іракського ЗРК С-125 над Багдадом, але льотчик зумів дотягнути винищувач до аеродрому;

22 січня 1991 року F-16C підбитий ракетою іракського ЗРК "Оса" (комплекс малої дальності, прийнятий на озброєння у 1971 році), також зумів сісти на аеродромі;

27 лютого 1991 року F-16C збитий іракським ПЗРК "Голка" (переносний зенітно-ракетний комплекс, прийнятий на озброєння 1981-го).

Під час операцій НАТО з "умиротворення" Балкан у 1995-1999 роках офіційно було втрачено два F-16:

2 червня 1995 року F-16 ВПС США був збитий із землі невстановленим видом зброї;

1999-го, за офіційними даними НАТО, втрати склали один літак, збитий 2 травня зенітно-ракетним комплексом С-125.

Один із відносно недавніх випадків знищення F-16 стався 10 лютого 2018 року під час нальоту вісімки ізраїльських Fighting Falcon на пункт управління іранським БПЛА в Сирії, коли сирійським ЗРК С-200 (прийнятий на озброєння 1967-го) було збито F-16I.

Але все ж основною причиною втрат F-16 є льотні події та аварії, число яких обчислюється кількома десятками, що для літака, випущеного "тиражем" в 4600 одиниць, не так багато.

Як би там не було, вже неодноразово заявлялося, що саме F-16 має стати основним бойовим літаком на озброєнні Повітряних сил ЗСУ.