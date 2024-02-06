В спецслужбах Украины обнаружили российских шпионов: в СБУ сообщили подробности

Злоумышленникам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

Служба безопасности Украины обезвредила еще одну группу российских шпионов. Оказалось, что один из агентов ФСБ РФ ранее проходил службу в ГУР и "сливал" агрессору личные данные украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Подробности появились на официальном канале в Telegram.

Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для окупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесщины.

Следствие установило, что ФСБ РФ, вербуя участников группы, угрожала убийством их семей. За каждое выполненное задание злоумышленники получали деньги от враждебной страны.

Следователи СБУ уже сообщили пяти участникам российской агентурной сети о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается. Все вражеские приспешники будут привлечены к ответственности.

Ранее "Телеграф" сообщил, что СБУ задержала в Киеве агента ФСБ. Человек шпионил за Третьей штурмовой бригадой, чтобы передать оккупантам локации ее запасных командных пунктов, сливал россиянам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, а также хотел работать на одном из важных заводов.